04 Aralık 2020 Cuma 23:15 | Son Güncelleme:
Vicdansızlar... Ölen çocukların fotoğraflarıyla para topladılar
AA
SMA hastalığı nedeniyle kaybettiği 2 çocuğunun fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılarak para toplandığını fark eden Hikmet Bolat, suç duyurusunda bulundu. Acılı baba, “Bu vicdansızlıktan da öte” diyerek isyan etti.
Antalya’da SMA hastalığı nedeniyle 2014’te 1.5 yaşındaki kızı Nihal Mina’yı, 2016’da da yine aynı yaştaki oğlu Ahmet’i kaybeden Hikmet Bolat, sosyal medyada çocuklarının resmini gördü. Yaşamını yitiren evlatlarının fotoğraflarıyla açılan sayfalar üzerinden insanların duygularının sömürülerek banka hesaplarında para toplandığını fark eden Bolat, suç duyurusunda bulundu.
KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR
Dolandırıcılara sitem eden acılı baba, şöyle konuştu: “Çok ciddi rakamlar toplanmış olabilir. Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu olay vicdansızlıktan da öte. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlattılar. 3-5 kuruş için duyguları sömürdüler, acımızı tazelediler. Hiç kimse bu duruma itibar etmesin.”