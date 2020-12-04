  • $7,8158
  • 9,4809
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Yaşam
  • Vicdansızlar... Ölen çocukların fotoğraflarıyla para topladılar
04 Aralık 2020 Cuma 23:15 | Son Güncelleme:

Vicdansızlar... Ölen çocukların fotoğraflarıyla para topladılar

Vicdansızlar... Ölen çocukların fotoğraflarıyla para topladılar
AA

SMA hastalığı nedeniyle kaybettiği 2 çocuğunun fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılarak para toplandığını fark eden Hikmet Bolat, suç duyurusunda bulundu. Acılı baba, “Bu vicdansızlıktan da öte” diyerek isyan etti.

Antalya’da SMA hastalığı nedeniyle 2014’te 1.5 yaşındaki kızı Nihal Mina’yı, 2016’da da yine aynı yaştaki oğlu Ahmet’i kaybeden Hikmet Bolat, sosyal medyada çocuklarının resmini gördü. Yaşamını yitiren evlatlarının fotoğraflarıyla açılan sayfalar üzerinden insanların duygularının sömürülerek banka hesaplarında para toplandığını fark eden Bolat, suç duyurusunda bulundu.

KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR

Dolandırıcılara sitem eden acılı baba, şöyle konuştu: “Çok ciddi rakamlar toplanmış olabilir. Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu olay vicdansızlıktan da öte. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlattılar. 3-5 kuruş için duyguları sömürdüler, acımızı tazelediler. Hiç kimse bu duruma itibar etmesin.” 

<p>CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi. Parti kurm

Muharrem İnce'den CHP'ye cinsel taciz çıkışı: Utanıyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hangi çorbayı içmeliyiz? Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor?

Seren Serengil: Travmalarım yüzünden yuva yıkan kadınlara düşmanım

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.