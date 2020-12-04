Vicdansızlar... Ölen çocukların fotoğraflarıyla para topladılar

Antalya’da SMA hastalığı nedeniyle 2014’te 1.5 yaşındaki kızı Nihal Mina’yı, 2016’da da yine aynı yaştaki oğlu Ahmet’i kaybeden Hikmet Bolat, sosyal medyada çocuklarının resmini gördü. Yaşamını yitiren evlatlarının fotoğraflarıyla açılan sayfalar üzerinden insanların duygularının sömürülerek banka hesaplarında para toplandığını fark eden Bolat, suç duyurusunda bulundu.

KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR



Dolandırıcılara sitem eden acılı baba, şöyle konuştu: “Çok ciddi rakamlar toplanmış olabilir. Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu olay vicdansızlıktan da öte. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlattılar. 3-5 kuruş için duyguları sömürdüler, acımızı tazelediler. Hiç kimse bu duruma itibar etmesin.”