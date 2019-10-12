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  3. Vicdanları sızlatan olay... Sokağa terk edilmiş halde bulundu!

Vicdanları sızlatan olay... Sokağa terk edilmiş halde bulundu!

Vicdanları sızlatan olay... Sokağa terk edilmiş halde bulundu!

Konya'da Selçuklu ilçesi Kılıçaslan mahallesinde saat 00.30 sıralarında bir binanın önünde sokağa terk edilmiş bebek bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri bebeğinin kundağının içerisinde, "İsmi Umut. Bu sizin umudunuzdur. Allah'ın size lütfu ve emanetidir. Kimliği yoktur. Kendi üzerinize çıkartın. Önce Allah'a sonra size emanettir. Bu sizin çocuğunuzdur” yazılı not buldu.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Polis, bebeğin ailesinin bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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