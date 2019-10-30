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  3. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları açıklandı mı" VGM burs sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularına ortaöğrenim ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. 2019 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 9 Ekim’de sona erdi. Yükseköğretim başvuruları ise 30 Ekim’e kadar devam ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuruları 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl yapılır? Kurum başvuruları iki farklı şekilde alıyor 9 Ekim tarihinde ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 30 Ekim’e kadar devam ediyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilecek.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor.

BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alındı. 15 Eylül’de başlayan yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim tarihinde sona erecek.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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