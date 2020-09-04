Veyahut nasıl yazılır? Veyahut TDK'ya göre yazılışı nasıldır?

Veyahut kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Türk Dil Kurumu, kelimenin en doğru yazımını resmi hesabı üzerinde yayınlıyor. Günlük hayatta yapılan yazı yanlışları bazen can sıkıcı olabiliyor. Bağlaç olarak kullanılan veyahut kelimesine örnek cümleleri ve TDK tarafından yazılışını sizin için derledik.

VEYAHUT NASIL YAZILIR?

TDK veyahut kelimesinin Türkçe’de doğru olarak yazımını resmi sitesinde paylaştı.

Buna göre kelimenin doğru kullanımı “Veyahut” şeklinde olmalıdır.

Veyahut kelimesine örnek cümle

“Erkek aşkı öyle uçsuz bucaksızdır ki / Olmaz bunun sonuncusu veyahut ilki"