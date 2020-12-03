Verilen süre resmen doldu... Facebook, Instagram ve Twitter'a ikinci ceza

Belirlenen şartları yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine ikinci kez ceza uygulandı. Türkiye'de resmi bir temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve TikTok'a 30 milyon lira para cezası kesildi.

Bloomberg'in haberine göre, sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bugüne dek yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı. Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL’lik cezalar kesilmişti.

Şayet şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

1 AY İÇERİSİNDE BİLDİRİM OLURSA CEZALAR DÜŞECEK

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek.