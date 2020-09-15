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15 Eylül 2020 Salı 08:00 | Son Güncelleme:

Velayet savaşı! Fenomenden eski eşine şiddet davası

Velayet savaşı! Fenomenden eski eşine şiddet davası
- NESLİHAN KESKİN

‘Sosyal medya' fenomenliği yeni bir davayı gündeme getirdi. Burak Aydoğan, kızını reklam malzemesi olarak kullandığı gerekçesiyle eski eşi Zeynep Özbayrak'a dava açtı. Özbayrak ise, ‘Şiddet görüyorum” diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

İstanbul’da yaşayan Burak Aydoğan, 5 yaşındaki kızının velayetinin kendisine verilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması için eski eşi Zeynep Özbayrak’a dava açtı. Sosyal medya fenomeni Özbayrak’ın kızının mayolu ve bornozlu fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak kazanç sağladığını öne süren Aydoğan, “Küçük kız sosyal medya malzemesi haline dönüşmüştür” dedi. Fenomen ise iddialara karşı davayla cevap verdi. Eski eşiyle 2 yıl önce anlaşmalı boşandığını, müşterek kızının velayetinin kendisinde olduğunu belirten Zeynep Özbayrak, şiddet başlıklı korunma talepli dava açtı.

ÖFKE KONTROLÜ YOK

Boşandıktan sonra saldırgan tutum sergileyen Aydoğan’ın gözdağı vermek için defalarca gece evinin önünden geçtiğini iddia eden Özbayrak, dilekçesinde şöyle dedi: “Burak Aydoğan, 6 Mart’ta evime gelerek kavga çıkardı. Polis çağırdım ancak, annesinin iknası üzerine şikayetçi olmadım. Aşırı saldırgan ve tehditkar tutumunu çocuğuna da sergiledi. Önceden öfke kontrolü bakımından ağır sorunları vardı, psikolojik destek alıyordu.”

ÇOCUĞUMU KORUYUN

Eski eşini uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da suçlayan ünlü fenomen, “Üzerimde öyle bir korku yaratmıştır ki müşterek çocuğu görmek için eve gelmesini dahi istemiyorum. Çocuğun davalı babadan korunmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme talep üzerine 2 ay süreyle Aydoğan’ın eski eşine ve çocuğuna yaklaşmamasına, evden uzaklaştırılmasına, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Aydoğan, tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Ancak mahkeme bu itirazı kabul etmedi.

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