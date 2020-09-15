Velayet savaşı! Fenomenden eski eşine şiddet davası

İstanbul’da yaşayan Burak Aydoğan, 5 yaşındaki kızının velayetinin kendisine verilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması için eski eşi Zeynep Özbayrak’a dava açtı. Sosyal medya fenomeni Özbayrak’ın kızının mayolu ve bornozlu fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak kazanç sağladığını öne süren Aydoğan, “Küçük kız sosyal medya malzemesi haline dönüşmüştür” dedi. Fenomen ise iddialara karşı davayla cevap verdi. Eski eşiyle 2 yıl önce anlaşmalı boşandığını, müşterek kızının velayetinin kendisinde olduğunu belirten Zeynep Özbayrak, şiddet başlıklı korunma talepli dava açtı.

ÖFKE KONTROLÜ YOK



Boşandıktan sonra saldırgan tutum sergileyen Aydoğan’ın gözdağı vermek için defalarca gece evinin önünden geçtiğini iddia eden Özbayrak, dilekçesinde şöyle dedi: “Burak Aydoğan, 6 Mart’ta evime gelerek kavga çıkardı. Polis çağırdım ancak, annesinin iknası üzerine şikayetçi olmadım. Aşırı saldırgan ve tehditkar tutumunu çocuğuna da sergiledi. Önceden öfke kontrolü bakımından ağır sorunları vardı, psikolojik destek alıyordu.”

ÇOCUĞUMU KORUYUN



Eski eşini uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da suçlayan ünlü fenomen, “Üzerimde öyle bir korku yaratmıştır ki müşterek çocuğu görmek için eve gelmesini dahi istemiyorum. Çocuğun davalı babadan korunmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme talep üzerine 2 ay süreyle Aydoğan’ın eski eşine ve çocuğuna yaklaşmamasına, evden uzaklaştırılmasına, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ



Hakkındaki suçlamaları reddeden Aydoğan, tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Ancak mahkeme bu itirazı kabul etmedi.