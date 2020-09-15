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15 Eylül 2020 Salı 10:44 | Son Güncelleme:

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kız kardeşi, İnan Kıraç'ın eşi olan Suna Kıraç hayatını kaybetti.

İş dünyasını yasa boğan vefat haberi Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama ile duyuruldu.

Koç Holding’ten yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.” ifadelerine yer verildi.

1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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