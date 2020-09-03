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  3. Vegan nedir, ne demek? Vegan beslenme nasıl oluyor?
03 Eylül 2020 Perşembe 12:57 | Son Güncelleme:

Vegan nedir, ne demek? Vegan beslenme nasıl oluyor?

Vegan nedir, ne demek" Vegan beslenme nasıl oluyor"

Vegan yaşam hayvansal yağları tüketmemekle beraber, inek sütü yerine soya sütü gibi alternatif ürünlerle beslenmektedir. Vegan kelimesi, Donald Watson tarafından 1944 yılında ortaya atılmıştır. Vegan beslenmede en temel pratiğin bol bol su içmek olduğu uzmanların belirttiği görüşler arasında yer alıyor.

Veganlık ya da vegan beslenme kültürü, günümüzde yaygınlaşmaya başladı. Hayvansal gıdalarla beslenmeyen bu ürünlerin yerine oya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir gibi maddeler tüketilmektedir. Vegan ne demek? Vegan beslenme nasıl oluyor?

VEGAN NE DEMEK?

Elsie Shrigley ve Donald Watson tarafından 1944 yılında vejetaryen (vegetarian) kelimesinden türetilmiştir. Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta, bal, deri, süet, yün ve ipek gibi ürünlerini yemeği reddeder.

VEGAN BESLENME NASIL OLUYOR?

Öte yandan vegan beslenme, dikkat edilmezse kalsiyum, protein, B12 vitamini ve D vitamini gibi bazı eksikliklere yol açabilir. Ancak iyi dengelenmiş bir vegan diyeti, son derece sağlıklı. Hatta bu tip vegan diyetin, çocuklar için bile uygun olduğu ortaya konmuş. Veganlığın bir yaygın çeşidi de, çiğ veganlık (raw veganism) olarak biliniyor. Çiğ veganlıkta hayvansal ürünlerle beraber, yüksek ısıda pişmiş her türlü yiyecek reddediliyor.

İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, ymurta yerine nişastalı ve patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu yiyorlar.

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