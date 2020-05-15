Vefa ekibine terör saldırısı: 2 şehit, 1 yaralı

Van Özalp’ta korona salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 70 haneli Eğribelen Mahallesi’ne dün sabah Vefa Sosyal Destek Grubu yardım götürdü. Erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine dönmek için yola çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR



‘Vefa Destek’ aracını başka bir otomobille takip eden PKK’lı teröristler, ilçeye 15 kilometre kala uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtı. Hain saldırıda Özalp Belediyesi’nde görevli Yıldırım Demir (64) ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları sivil vatandaş Kinyaz Karalıoğlu (60) şehit oldu. Yaralı kurtulan belediye çalışanı Taner Temizel de tedavi altına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANIYDI



Şehit olan Yıldırım Demir (64), Özalp Belediyesi’nde görevliydi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in hastanede ziyaret ettiği yaralının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

MSB: ALÇAK SALDIRININ HESABI SORULACAK

Van Valiliği saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyururken, Milli Savunma Bakanlığı “Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak” açıklaması yaptı.

YENİLECEKSİNİZ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Grubu’na saldırıp iki kardeşimizi katlettiler... Ne yaparsanız yapın, ‘Yenileceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz!”

ALÇAKLIĞI KINIYORUM



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

İNSANLIĞA SALDIRI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Terör, ‘insanlık’ vasfına saldırdı.”

İYİLİĞİ HEDEF ALDILAR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.”

HESABI SORULUYOR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor... Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor.”

81 İLDE HALKIN HİZMETİNDELER



İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde valilikler aracılığıyla kurduğu Vefa Sosyal Destek Grupları, korona salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

AA- DHA