Vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı... İstiklal Caddesi'ndeki arılar için formül bulundu

İstanbul’un gözde turistik adreslerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. Aradan geçen iki günün üzerine arıların reklam panosunu terk etmemesi nedeniyle mağaza sahibi çareyi panoyu ilaçlatmakta buldu. İlaç firmasından gelen yetkililer, gerekli önlemleri aldıktan sonra arıların yuvalandığı reklam panosunu ilaçladı. İlaçlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından mağaza çalışanları ve caddeden geçen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

“Arılar insanlara zor anlar yaşattı”

Arıların vatandaşlara zor anlar yaşattığını ifade eden Erdem Uyanık, “3-4 gündür arılar burada. İnsanlara sıkıntı yaratıyorlar. Buradan geçmeye bile korkuyorduk. Görevliler tarafından ilaçlama yapıldı. Arılar yavaş yavaş kaçmaya başladılar” dedi.

(İHA)