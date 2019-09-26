Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6695
  • 6,2055
  • 275.009
  • 102533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 1.5 ton ele geçirildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 1.5 ton ele geçirildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 1.5 ton ele geçirildi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Merdiven altı olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 550 kilogram sağlıksız midye dolma ele geçirildi.

Ekipler, insan sağlığının hiçe sayıldığı, hijyen koşullarının olmadığı mekanlarda üretim yapan şahısların çuvalladıkları midye ve üretim için kullandıkları çeşitli malzemelere de el koydu. Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 adet buzdolabı, 4 adet merdaneli çamaşır makinesi, 3 adet ocaklı tüpe ve çok sayıda araç gerece de el konuldu. Halkın sağlığını hiçe sayan şahıslara ise cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri merdiven altı midyelerin yoğun olarak Lara, Konyaaltı ve Kaleiçi’nde satıldığı bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu açıklaması!
Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti
<p>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda oluşturulan uygulama noktalarınd

5 Kişilik Araçtan 15 Kişi İndi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda

Araç kredisi faiz oranlarında indirim müjdesi! İşte 2019 güncel FIAT, Renault, Hyundai, Honda fiyatları