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Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak’ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü'de vatandaşlar tarafından görüldü. Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkiinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti. Vaşağı fark eden sürü koşup, zıplayarak kaçmaya başlarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı. 

YAŞANAN SALDIRI ANI AN BE AN KAYDEDİLDİ
Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik.” dedi. 

(İHA)

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