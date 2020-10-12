Varolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre varolmak bitişik mi ayrı mı?

Varolmak kelimesinin nasıl yazıldığı sık sık merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında varolmak ifadesinin dilimizde nasıl yazıldığını paylaşıyor. Varolmak kelimesi Türkçe'de bulunan birleşik fiiller içinde yer almaktadır.

TDK'YA GÖRE VAROLMAK BİTİŞİK Mİ AYRI MI?

Türkçe'de bulunan kelimeleri doğru kullanmak isteyen kişiler varolmak ifadesinin nasıl yazıldığını araştırdı.

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazımını var olmak şeklinde açıklamıştır. Varolmak olarak yazılan sözcük yanlış kullanımdır. Var olmak kelimesi birleşik fiil olduğu için ayrı yazılır. Kelime dilimizde, sağ olmak veya yaşamak manasına gelir.

Var olmak kelimesine uygun cümle:

“Sağ olun, var olun; iyi ki buradasınız!”