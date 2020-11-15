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  • Vaniköy Camii nerede? Tarihi Vaniköy Camii yangını son durum nedir?
15 Kasım 2020 Pazar 13:55 | Son Güncelleme:

Vaniköy Camii nerede? Tarihi Vaniköy Camii yangını son durum nedir?

Vaniköy Camii nerede" Tarihi Vaniköy Camii yangını son durum nedir"

İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sevk edildi Ahşap yapılı olan Vaniköy Camii, birçok noktadan görülebiliyor. Yangına karadan ve denizden de müdahale ediliyor. 17. yüzyıldan kalma Vaniköy Camii'nin büyük bir hasar aldığı görülüyor. Peki, Vaniköy Camii nerede? Tarihi Vaniköy Camii yangını son durum nedir?

Vaniköy Camii'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda, boğazın incilerinden olan ahşap cami Vaniköy Camii'de çıkan yangına müdahaleler karadan ve denizden yapılıyor.  Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

VANİKÖY CAMİİ NEREDE?

İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii, Kandilli, Vaniköy Cd No:54, Üsküdar adresinde yer alıyor.

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.

<p>İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Karad

Çengelköy'de Vaniköy Camii'nde yangın çıktı

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