Vaniköy Camii nerede? Tarihi Vaniköy Camii yangını son durum nedir?

Vaniköy Camii'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda, boğazın incilerinden olan ahşap cami Vaniköy Camii'de çıkan yangına müdahaleler karadan ve denizden yapılıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

VANİKÖY CAMİİ NEREDE?

İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii, Kandilli, Vaniköy Cd No:54, Üsküdar adresinde yer alıyor.

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.