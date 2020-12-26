Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde?

Van'da deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları tüm depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 11.52 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.