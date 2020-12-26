  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
  • Haberler
  • Yaşam
  • Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde?
26 Aralık 2020 Cumartesi 12:48 | Son Güncelleme:

Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde?

Van'da son dakika deprem mi oldu" Van depremi kaç şiddetinde"

Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları tüm depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD, saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van'da deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları tüm depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 11.52 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.

<h3>Yılbaşı için ek tedbirler gelir mi?</h3><h3>BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI</h3><p>Başkan Erdoğan, yılba

25 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Lise bahçesinden havalanıp dünyayı geziyor

Haftanın Fotoğrafları (18-24 Aralık)

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.