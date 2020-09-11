Van'da sokağa çıkma yasağı var mı? Van için sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Van'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararları ile belli olabilir. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ardından düşen vaka sayıları bazı illerde yeniden artmaya başladı. Vaka sayısının arttığı iller arasında Van da yer alıyor. Özellikle bu bölgede ikamet eden vatandaşlar sokağa çıkma yasağı gelişmelerini yakından takip ediyorlar.

VAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van Valiliği'ni ziyaret etti. "Van bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Yüksek vaka sayılarına ulaşan yerlerden biri oldu." şeklinde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Hasta sayısı son haftalarda iki katına çıktı. Yalnızca Van'da değil Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılar var." dedi.

Van'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda herhangi bir yasak yok fakat alınacak olan güncel kararları vaka sayıları ve salgının gidişatı etkileyecektir. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Valilik çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca'nın, açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ama homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde sabit dururken daha önceden kontrol altında olan yerlerde istemediğimiz tablolar oluşuyor. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

Van bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Yüksek vaka sayılarına ulaşan yerlerden biri oldu. Hasta sayısı son haftalarda iki katına çıktı. Yalnızca Van'da değil orta ve doğu Anadolu illerimizde sıkıntılar var.

Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı 128'e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfus yüzde 4,2. Hasta oranı ise yüzde 15,6. Yaşlılarımızın özellikle korunması çok önemli. 65 yaş üstünde nüfusa göre dört kat vaka artışı görülüyor."