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  3. Van'da PKK operasyonu: El yapımı patlayıcılar imha edildi

Van'da PKK operasyonu: El yapımı patlayıcılar imha edildi

Van'da PKK operasyonu: El yapımı patlayıcılar imha edildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' adı verilen operasyonda, bomba arama köpekleriyle arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, 150 kilo gübre ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi. 

(DHA)

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