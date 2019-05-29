Van'da bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Uzun süredir boş olan evde 57'si Pakistan, 31'i Afganistan, 1'i Bangladeş, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen ele yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)