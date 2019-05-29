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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37

Van'da bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı

Van'da bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 90 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Uzun süredir boş olan evde 57'si Pakistan, 31'i Afganistan, 1'i Bangladeş, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen ele yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından  Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

(DHA)

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