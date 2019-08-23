Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,774
  • 6,3935
  • 277.213
  • 95938.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Van'da 342 kilo eroin yakalandı

Van'da 342 kilo eroin yakalandı

Van'da 342 kilo eroin yakalandı

Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüsün bagajında 342 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü D.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari Karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak, arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında bulunan çuvalllara gizlenmiş 342 kilo 700 gram eroin ele geçirdi.

Olayla iligli sürücü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Simge yalanı affetmedi
Düğün tarihi 2020
Barıştılar mı?
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
Can Yaman sessizliğini bozdu
<p>Yayınevlerinin yazarlara kitapları için ödediği ücrete ne ad verilir? Evlerde beslenen ve genelli

Sert Sessiz Harfleri Biliyor Musunuz? | #MaksatYarışmakOlsun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1100 yıllık kilisede 7'nci ayin hazırlıkları başladı

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor