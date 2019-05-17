Van'da 3 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yasaklı dönemde inci kefalini avlamaya çalışan illegal avcılara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Bot Timi tarafından Van Gölü Gölağzı bölgesinde yapılan kontrollerde 3 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Kaçak balık avlayanların yakalanması için çalışma başlatılırken, balıklar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(DHA)