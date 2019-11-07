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  3. Van'da 269 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 269 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 269 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında fark edilen park halindeki minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 517 paket halinde 269 kilo 119 gram eroin bulundu.

E.P, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

AA


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