Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:47 | Son Güncelleme:

Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor

Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor
DHA

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeler ve mahallelerde yaşayan çocukların saçları, girdikleri göldeki sodanın etkisiyle sararıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü’nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

"SAÇLARI SODANIN ETKİSİYLE SARARIYOR"

Van Gölü’nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar ise yaz mevsimi ile birlikte gölün tadını çıkartıyor. Van Gölü’ne giren çocukların saçları, sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlarken, kışın ise tekrar eski haline dönüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Dr. Sadeddin Coşkun, uzun yıllardır Van’da görev yaptığını belirterek, Van Gölü’ne girip saçları sarı olan çocukların saçlarının, sodalı suyun etkisiyle sarardığını söyledi. Göle giren çocukların, gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla yıkanmadığını ve ardından da güneşinde etkisiyle saçlarında sararma etkisi yaptığını belirten Dr. Coşkun, “Burada uzun süre göle giren çocukların saçlarında sararma olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalarda da Van Gölü’nün sodalı olması nedeniyle, güneşle birleştiği zaman çocuklarında ten ve saç renklerinde sararma etkisi yapıyor. Van Gölü yapısı itibariyle de bazı cilt sorunlarına da iyi geliyor” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan akılalmaz koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın
Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'nin diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir
Türk Telekom internet hızını iki katına çıkarıyor
Hadise ve Benek'in film keyfi

Hadise ve Benek'in film keyfi

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğraflar&

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğrafları

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebi

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu

NASA, Andromeda galaksisinin etrafındaki devasa haleyi ilk kez haritalandırdı

NASA, Andromeda galaksisinin etrafındaki devasa haleyi ilk kez haritalandırdı