Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü’nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

"SAÇLARI SODANIN ETKİSİYLE SARARIYOR"

Van Gölü’nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar ise yaz mevsimi ile birlikte gölün tadını çıkartıyor. Van Gölü’ne giren çocukların saçları, sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlarken, kışın ise tekrar eski haline dönüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Dr. Sadeddin Coşkun, uzun yıllardır Van’da görev yaptığını belirterek, Van Gölü’ne girip saçları sarı olan çocukların saçlarının, sodalı suyun etkisiyle sarardığını söyledi. Göle giren çocukların, gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla yıkanmadığını ve ardından da güneşinde etkisiyle saçlarında sararma etkisi yaptığını belirten Dr. Coşkun, “Burada uzun süre göle giren çocukların saçlarında sararma olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalarda da Van Gölü’nün sodalı olması nedeniyle, güneşle birleştiği zaman çocuklarında ten ve saç renklerinde sararma etkisi yapıyor. Van Gölü yapısı itibariyle de bazı cilt sorunlarına da iyi geliyor” dedi.