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  3. Van Gölü'nde hareketli anlar! Drone tespit etti: Jandarma ele geçirdi

Van Gölü'nde hareketli anlar! Drone tespit etti: Jandarma ele geçirdi

Van Gölü'nde hareketli anlar! Drone tespit etti: Jandarma ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı devam ediyor.

 Yasakla birlikte inci kefalini korumak için hem karadan hem havadan denetim yapan jandarma, denetimlerini arttırarak sürdürüyor. 

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Muradiye ilçesi Ovapınar Mahallesinde Drone ile inci kefali balığı avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği sazlık alanda operasyon düzenledi. 

Düzenlenen operasyon neticesinde akarsu girişinde akarsuya batırılmış vaziyette bir gecede yaklaşık 20 ton balık avlaya bilecek 800 metrelik 2 adet manyat tipi ağ ele geçirildi. Yakalanan 800 metrelik 2 adet manyat tipi ağ muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.


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