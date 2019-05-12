Valiz cinayetinde şoke eden savunma: Ben de araştırınca öğrendim...



Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir'in Menemen ilçesindeki valiz cinayetinin katil zanlısı Özkan Kahramanoğlu ile birlikte hakim karşısına çıkan zanlılardan Seyd Ahmet Gökay, mahkemedeki ifadesinde "Oraya arsa bakmaya gitmiştik" dedi. Valiz içindeki cesetin bulunduğu yerde cep telefonu sinyal veren Gökay, maktul Melahat Mersinli'ye katil zanlısının ısrarı üzerine para verdiğini ve cesedin olduğu yere bir müteahhit arkadaşı ile arsa bakmaya gittiğini iddia etti. Melahat Mersinli cinayeti ile ilgili gözaltına alınıp tutuklanan, Mersinli'nin yeğeninin kocası Özkan Kahramanoğlu ile birlikte diğer zanlılar da Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme 3 Temmuz tarihine ertelenirken, Yeni Asır sanıkların verdiği ifadelere ulaştı.

Katil zanlısı Özkan Kahramanoğlu, duruşmada ölen Melahat Mersinli'ye kefil olarak Seyd Ahmet Gökay'dan 60 bin TL civarında para aldığını söyledi. Kahramanoğlu, "Borcu 5-6 ay içerisinde ödeyecekti. 4 ay olmuştu. Olaydan bir gün önce Seyd Ahmet bana 'Parayı ödemezse babandan alırım' dedi. Geçmişte babamı çok üzmüşlüğüm var. Babam kalp ve ciğer hastasıdır. Melahat hanımın evine gidip paranın niye ödenmediğini sordum. 'B.k gibi paranız var ödeyiversin baban' dedi. Yüzüne yumruk attım. Yere düştüğünde ölmüştü. Cesedi arabanın bagajındaki kırık valize koyup Ulukent'te dere kenarına bıraktım. Pişmanım" dedi.

"ARAŞTIRINCA ÖĞRENDİM"

Seyd Ahmet Gökay ise "Ödeme gerçekleşmeyince Melahat Mersinli ile telefon görüşmeleri yaptım ancak evine gitmedim.

Kaybolduğunu öğrendikten sonra evine gittim. Müteahhit arkadaşım ile Menemen'e gittik. Sonradan araştırdığımda cesedin bulunduğu yerin bizim gittiğimiz yere yakın olduğunu tespit ettim. Biz oraya arsa bakmaya gitmiştik. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.