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  3. Valiliğe başvuruldu! Taksilerde yeni dönem

Valiliğe başvuruldu! Taksilerde yeni dönem

Valiliğe başvuruldu! Taksilerde yeni dönem

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle İstanbul'da taksilerin tek-çift plaka sistemine geçebileceği, taksilerin 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ihtiyaçlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ve sağlık sektörü çalışanlarının da ücretsiz taşıyabilecekleri duyuruldu.

Radyo Trafik canlı yayınında Cezayir Doğan’ın konuğu olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul taksilerinin bu süreçte tek-çift plaka sistemine geçebileceğini ayrıca taksici esnafı olarak, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ihtiyaçlarını ücretsiz taşıyabileceklerini ve sağlık sektörü çalışanlarını da ücretsiz taşıyabileceklerini duyurdu. Açıklamada konuyla ilgili Valiliğe başvuru yapıldığı uygulamanın hayata geçmesi halinde hem ’Evde Kal’ çağrısına uyulmuş olunacağı hem de taksici esnafının yarısının iş yapacağı duyuruldu. İstanbul’da koronavirüs tedavisi yapıldığı bilinen 4 hastanenin önünde taksilerin sürekli bekleyeceği ve sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak evlerine götürüp getireceği de vurgulandı.

(İHA)


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