Valilerin gülümseten atışması "Anadolu aslanına" yaradı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, sosyal medyada Anadolu aslanı ifadesi konusunda gülümseten atışması sonrası malaklıya talep arttı.

AA'da yer alan habere göre, Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftliklerde yetiştirilip dünyanın dört bir yanına gönderilen malaklılara, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerin yoğun talebi dikkati çekiyor.

"ATIŞMADAN SONRA YÜZDE 50 ARTTI"

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, malaklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu'da bulunan bir köpek ırkı olduğunu belirtti.

Malaklıların 2 bin yıl evvel Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanıldığını vurgulayan Tıpırdamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftlikler ve bireysel üreticiler, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirerek dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Malaklının ünü artık ülkemizin dışına çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen çok önemli bir ırk malaklı. Valilerimizin tatlı atışması hem Kangal'a hem de malaklı köpeğimize talepler yüzde 50 arttı. Bu hususta iki valimize de teşekkür ediyorum."