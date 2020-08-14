Vali yardımcısı: Babamı dövdüğü için öldürdüm

Emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat’ın (70) ifadesi de ortaya çıktı. Olayın tek tanığı baba, Tolga Polat’ın annesi ile kardeşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etmek istediğini, tabancayı kendisinin alması üzerine de “Hapis yatılır mı baba? Ver kendimi de vuracağım” dediğini anlattı. Baba Polat, öldürülen avukat oğlunun daha önce 3 kez kendisini darp ettiğini de belirtti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE



Öldürülen eşiyle oğlunun vesayet davası açtığı Şeref Polat’ın ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu aldığı öğrenildi.