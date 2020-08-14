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14 Ağustos 2020 Cuma 00:24 | Son Güncelleme:

Vali yardımcısı: Babamı dövdüğü için öldürdüm

Vali yardımcısı: Babamı dövdüğü için öldürdüm
DHA-İHA

Adana'da 11 Ağustos akşamı 20 milyon TL'lik miras meselesi yüzünden avukat kardeşi Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat'ı (71) silahla vurup öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), eve gelen polislere gülümseyerek, Kardeşim babamı darp ediyordu ben de öldürdüm dediği öğrenildi.

Emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat’ın (70) ifadesi de ortaya çıktı. Olayın tek tanığı baba, Tolga Polat’ın annesi ile kardeşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etmek istediğini, tabancayı kendisinin alması üzerine de “Hapis yatılır mı baba? Ver kendimi de vuracağım” dediğini anlattı. Baba Polat, öldürülen avukat oğlunun daha önce 3 kez kendisini darp ettiğini de belirtti. 

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE 

Öldürülen eşiyle oğlunun vesayet davası açtığı Şeref Polat’ın ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu aldığı öğrenildi. 

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