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21 Eylül 2020 Pazartesi 23:46 | Son Güncelleme:

Vahşetin delilleri adli tıp raporunda

Vahşetin delilleri adli tıp raporunda

Eski futbolcu Cevher Toktaş'ın, 5 yaşındaki oğlunun ölüm raporunda ‘boğularak öldürüldüğü' ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Bursa’da, eski futbolcu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım’ı koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Mezarı açılıp test yapılan Kasım’ın ‘boğularak’ öldüğü tespit edildi. Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (33) hakkındaki iddianame tamamlandı. ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Toktaş’a dava açıldı.

YASTIKLA BOĞDUM

Toktaş, “Refakatçi kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Oğlumun yüzüne yastık bastırdım. Kasım’ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum” dedi. Toktaş, cezaevinden savcıya, tahliye dilekçesi gönderdi. Dilekçesinde, “Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı. Toktaş’ın talebi reddedildi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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