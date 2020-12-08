Üzümlü etli pilav nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta üzümlü etli pilav tarifi, malzemeleri...
Üzümlü etli pilav tarifi 8 Aralık tarihli Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olarak seçildi. Her yemeğin yanına yakışan pilav, bu sefer ise üzüm ve etle birleşti. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Onur Büyüktopçu, üzümlü etli pilav tarifini gelinlere verdi. Peki, Üzümlü etli pilav nasıl yapılır?
Üzümlü etli pilav tarifi hakkından bilgi sahibi olmak isteyen kişiler aramalarında konuya yer verdi. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelin yarışmacılar, lezzetli üzümlü etli pilav tarifini Onur Büyüktopçu'dan alıp yapmaya başladı. Belirli süre içinde yemeklerini yapacak olan yarışmacılara puanları kayınvalideler verecek. Gelinim Mutfakta üzümlü etli pilav tarifi, malzemeleri...
ÜZÜMLÜ ETLİ PİLAV MALZEMELERİ
- 750 gram kuzu veya dana kuşbaşı
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 1.5 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 çay bardağı kuru üzüm
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 2.5 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber
ÜZÜMLÜ ETLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda süzgece alıp suyunu iyice süzdürün. Nohudun kabuklarını temizleyip kenara alın. Küçük küp doğranmış eti tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak kavurun.
Tereyağı ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Kıyılmış soğan ekleyip, soğan yumuşayana dek sotelemeye devam edin. Pirinci katıp bir-iki çevirin. Üzüm ve nohut ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Su ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, harmanlayın ve üzerini önce mutfak havlusu sonra tencerenin kapağı ile kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.