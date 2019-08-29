Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot Valentina Tereşkova hangi ülke vatandaşıdır? Güven Bana sorusu Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot Valentina Tereşkova hangi ülke vatandaşıdır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Ukrayna

B: Rusya

C: Belarus

D: Polonya

Doğru cevap: Rusya