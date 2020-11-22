Uzaktan eğitim başlıyor: Eğitim sürecine, 4 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edilecek

Uzaktan eğitim süreci yarın itibarı ile başlıyor. 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

AA'da yer alan haberde birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma sona erdi. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim verilecek

Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi.

Okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

Kurslarda uzaktan eğitim imkanı

Bakanlık tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesine yönelik istisna getirildi.

Bunun yanında ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile çeşitli özel kurslardan yeterli altyapıya sahip olanlar, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekler. Kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak 2021'den sonra tamamlanacak.

Haftalık ders programını öğretmenler paylaşacak

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak.

Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Sınavlar 4 Ocak'tan sonra yapılacak

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgının seyrine göre değerlendirilecek.

Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

Tabletlerin dağıtımı devam ediyor

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen tablet bilgisayarlar, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Dağıtımı gerçekleştirecek 500 bin tablet bilgisayarın yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.

EBA'da 1700'den fazla ders kullanıma sunulacak

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Öğretmenler ek ders ücretlerini alacak

Bu süreçte öğretmenler de çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullara gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabilecek. Zümre öğretmenleri ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullara gelecekler. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücreti almaya devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle planlama yapılacak. Planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek.

Okullar arası nakil başvuruları nasıl olacak?

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecek. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacak.

MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak.

Bakanlık tarafından 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan eğitimle ilgili tüm sorular yanıtlanacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla, "uzaktan eğitim" yöntemiyle 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül, ikinci aşamada 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.