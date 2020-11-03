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03 Kasım 2020 Salı 23:29 | Son Güncelleme:

Uzaklaştırma kararı şiddeti engelleyemedi

Uzaklaştırma kararı şiddeti engelleyemedi

Ankara'da yaşayan güzellik uzmanı Vera Chikareva (35), 1.5 yıl önce tanıştığı Salih G. (41) ile geçen yıl evlendi.

Eşinden şiddet görmeye başlayan genç kadın, her seferinde onu affetti. Ancak artık dayanamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih G. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Buna rağmen eşine tekrar şiddet uygulayan G., boşanmak isteyen eşini saçından sürükleyerek, öldüresiye dövdü. Eli yüzü kan içinde kalan kadın, gürültüyü duyarak gelen komşusu ve eski eşinin yardımıyla kurtuldu. Chikareva’nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Chikareva, “Uzaklaştırma kararı var; kural dinlemiyor” dedi.

Gözaltına alınan Salih G., serbest bırakıldı. 

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