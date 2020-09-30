Uzaklaştırdı ama yetmedi

Adana Ceyhan’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner’in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine yerleşti. Geçen hafta uzaklaştırma kararı çıkaran Serap Öner’den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınpederinin evine gelerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden 2-3 kez bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını ailesi Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

CİNAYET SONRASI KAÇTI



Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner’i yakalamak için çalışma başlattı.

Baba Mahmut Kaya , kızını kanlar içinde buldu, hastaneye götürdü ama kurtaramadı.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞ



Acılı baba Mahmut Kayadan, olay anını şöyle anlattı: “Bir aydır benim yanımdaydı ‘Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık’ diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi.” Serap Öner’in kardeşi Süleyman Kayadan ise “Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailecek şikayette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı” diye konuştu.