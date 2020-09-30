Uzaklaştırdı ama yetmedi
Adana'da iki çocuk annesi Serap Öner, boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak cani koca, Öner'i kalbinden bıçaklayarak katletti.
Adana Ceyhan’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner’in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine yerleşti. Geçen hafta uzaklaştırma kararı çıkaran Serap Öner’den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınpederinin evine gelerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden 2-3 kez bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını ailesi Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
CİNAYET SONRASI KAÇTI
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner’i yakalamak için çalışma başlattı.
Baba Mahmut Kaya , kızını kanlar içinde buldu, hastaneye götürdü ama kurtaramadı.
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