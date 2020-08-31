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  3. Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:13 | Son Güncelleme:

Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

İHA

Rusya'da evinin bahçesindeki ağacın altında uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı.

Evinin bahçesinde bulunan ağacın altında uyuyakalan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi. Uyandığında hastaneye koşan kadının midesine kadar inen yılan, ameliyatla çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek durumu ailesine anlatan kadın, hastaneye götürülerek röntgeni çekildi.

MİDESİNDEN 1 METREDEN UZUN YILAN ÇIKTI

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı.

Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

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