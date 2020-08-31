Uyuyan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi

Evinin bahçesinde bulunan ağacın altında uyuyakalan kadının ağzından 1 metreden uzun yılan girdi. Uyandığında hastaneye koşan kadının midesine kadar inen yılan, ameliyatla çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek durumu ailesine anlatan kadın, hastaneye götürülerek röntgeni çekildi.

MİDESİNDEN 1 METREDEN UZUN YILAN ÇIKTI

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı.

Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.