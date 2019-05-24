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Uyuşturucuyu tren rayına saklamışlar

Uyuşturucuyu tren rayına saklamışlar

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Zanlıların evleri ve tren raylarının altındaki aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle uğraştıkları belirlenen 3 zanlıyı ikametlerinde gözaltına aldı.      
Zanlıların evleri ve uyuşturucuları sakladıkları tren raylarının altındaki aramada, 395 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 545 uyuşturucu hap ve 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.      
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

(AA)

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