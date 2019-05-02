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  3. Tutuklanan kadın cezaevine 2 çocuğuyla girdi

Tutuklanan kadın cezaevine 2 çocuğuyla girdi

Tutuklanan kadın cezaevine 2 çocuğuyla girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattığı suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Tuna B. (28) tutuklandı. Tuna B., çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Manavgat'ın dünyaca ünlü Side turizm bölgesinde çeşitli eğlence mekanlarında şüpheli bir kadının yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri araştırma başlattı. Araştırma sonucunda Tuna B.'nin çeşitli mekanlarda turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Jandarma tarafından evine baskın yapılan Tuna B., 4-5 yaşlarında 2 kız çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 560 gram skunk uyuşturucu maddesi, 110 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Tuna B. adliyeye sevk edildi.

Tuna B., savcılıkta verdiği ifadede eşinden bir süre önce ayrıldığını ve 5 aylık hamile olduğunu belirterek, geçinmek amacıyla uyuşturucu madde satışı yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuna B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Jandarma tarafından gözaltına alındığında evde bakacak kimsesi olmadığı için Tuna B.'nin 2 kız çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye getirildi. Tuna B.'nin savcılık ve sulh ceza hakimliğinde ifade vermesi sırasında jandarma görevlilerinin yanında duran çocuklar, sık sık annelerinin ne zaman geleceğini sordu. Duruşmanın ardından jandarma görevlileri tarafından adliyeden çıkarılan çocuklar anneleriyle birlikte Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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