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  3. Uyuşturucu kuryesi kedi tutulduğu hayvanat bahçesinden kaçtı!

Uyuşturucu kuryesi kedi tutulduğu hayvanat bahçesinden kaçtı!

Uyuşturucu kuryesi kedi tutulduğu hayvanat bahçesinden kaçtı!

Rusya'da yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda, uyuşturucu kuryeliği yaptığı düşünülen ve sahibinin gözaltına alınması sonrası hayvanat bahçesinde tutulan kedi kaçtı. Kedinin kaçmasıyla soruşturmada aksamaların meydana geldiği belirtildi.

Rusya'nın Tula şehrinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı operasyonun ardından açılan soruşturma, beklenmedik bir gelişme sonucunda tıkandı. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin kedisi, iddiaya göre, boynuna bağlanan bir tasmayla uyuşturucu kuryeliği yapıyordu. Hayvanat bahçesine gönderilen isimsiz kedi, oradan kaçınca, soruşturma aksadı.

KEDİ, SORUŞTURMA İÇİN EN ÖNEMLİ DELİLDİ

 

Kediyi görmek için Novomoskovsk Hayvanat Bahçesi'ne giden Avukat Dmitry Sotnikov, kedinin orada olmadığını gördü. Daha sonra hayvanat bahçesi çalışanları da "Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı" dedi.

Avukata göre, en önemli "delil" olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturmanın aksamasına neden oldu.

ÖZEL BİR TASMA İLE TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Soruşturma kapsamında yapılacak deneyde, kedinin özel olarak yapılan tasmasına bir miktar uyuşturucu maddenin koyulacağı ve ardından kedinin hareketleri izleneceği belirtildi. Ancak, kedinin hayvanat bahçesinden kaçmasıyla bu deneyin yapılamayacağı bildirildi.

Öte yandan, kedinin kaçmasına neden olan hayvanat bahçesi çalışanları hakkında inceleme başlatıldı.

 

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