Uykuluk nedir, ne demek? Uykuluk nasıl pişer?

Uykuluk nedir, sorusu birçok kişinin öğrenmek istediği konular arasında yer edindi. Uykuluk sakatat türlerinden biridir. Ülkemizde birçok kişi tarafından tercih edilen uykuluk, zahmetli ve pişirmesi zor bir yemektir. 3 farklı çeşidi bulunan uykuluğun İstanbul'un Sütlüce semti ile adı özleşmiştir.

UYKULUK NEDİR, UYKULUK HAYVANIN NERESİ?

Hayvanın vücudunda ince bir zar ile kaplı olan yerden çıkarılır ve yağ dokuna andıran bir yumuşaklığı bulunmaktadır. Uykuluk denen isim tam olarak hayvanın göğüs kısmında bulunan timüs ve pankreas bölgelerinde yer ala salgı bezinden meydana gelir.

UYKULUK NASIL PİŞİRİLİR?

Zahmetli fakat bir o kadar da leziz uykuluğu pişirmeden önce, suda bekletilir. Üzerinde bulunan zar çıkarılır, kan ve kıkırdak kısmı güzelce temizlenir. Şişte, ızgarada ya da tavada rahatlıkla pişirilir.

UYKULUK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kuzunun gerdan kısmında çıkan uykuluğa gerdan uykuluk, yürek kısmına yakın yerden çıkan uykuluğa ciğer uykuluk, bağırsak kısmından çıkan uykuluğa ise fındık uykuluk denir.