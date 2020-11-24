"Uygunsuz tedavi" tecavüzle suçlanan profesörü meslekten men ettirdi

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B’ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, köpeğe uygun olmayan tedavi yaptığı gerekçesiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nce 3 ay meslekten men edildiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edildi.

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ve Ç.B'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları sürüyor.

BİLGİLİ'YE 3 AY MESLEKTEN MEN CEZASI

25 Kasım’da yapılacak duruşma öncesinde Bilgili'nin, köpeğe uygun olmayan tedavi yaptığı gerekçesiyle 'meslekten men cezası' aldığı ortaya çıktı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin, 10 Şubat 2020 tarihli toplantısında Bilgili’ye 3 ay meslekten men cezası verilmesine karar verildi. Karar metninde, Bilgili’nin ifadesi ile otopsi raporundaki tespitler arasındaki tutarsızlığa dikkat çekildi.

Bilgili’nin köpeğin tedavisi için iki bacağa vida uygulandığını beyan ettiği; ancak otopsi raporunda sadece sağ bacakta vida tespit edildiği ifade edilerek, "Muhakkik raporunda ve Prof.Dr. Hasan Bilgili’nin ifadesinde iki bacağında vida uygulandığı beyan edilmesine rağmen necropsi (otopsi) raporunda sadece sağ bacakta ve femurda vida tespit edilmiş olması, bu beyanların doğru olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin çıkar sağlamak amacıyla bilerek usule uygun olmayan tedavi yapmak suçunu işlediği anlaşılmıştır. Tarafınıza Türk Veteriner Hekimleri Birliği Uygulama Yönetmeliğinin 116/c-2 fıkrası gereğince ‘3 ay meslekten men’ cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

JİNEKOLOG ŞENYURT’A 6 AY MESLEKTEN MEN CEZASI

Öte yandan aynı davada Ç.B'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddiasıyla yargılanan Jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'a da Ankara Tabip Odası'nca 6 ay meslekten men cezası verildiği ortaya çıktı. Ç.B. şikayetinde Bilgili tarafından zorla Şenyurt’un muayenehanesine götürüldüğünü, kendisine tecavüz edildiğini bildirmesine rağmen bir şey yapılmadığını, hekimin ne olduğunu anımsamadığı bir sıvı ile canını acıtarak üzerinde temizlik yaptığını, şikayetçi olmaması konusunda kendisine baskı uyguladığını ve tecavüze dair delilleri kararttığını, kendisine ertesi gün hapını önerdiğini öne sürdü.

Şenyurt ise ifadesinde randevu talebinin cinsel ilişki tespiti için değil, genital rahatsızlık nedeniyle olduğunu, normal muayene prosedürü uyguladığını, Ç.B. tarafından iddiaya konu cinsel saldırıya ilişkin bir bilgilendirme yapılmadığını iddia etti. Ç.B'nin şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası'nca Şenyurt’a, cinsel saldırı suçu karşısında suskun kalması, bildirimde bulunulmaması gerekçeleriyle meslekten 6 ay men cezası uygulandı.