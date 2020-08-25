Üvey çocuklarına şiddete kelepçe

Canan G. ve Muhittin Öztürk ise adliyeye sevk edildi. Canan G. “Kızlarımı yalan söyledikleri için ben dövdüm” dedi. Omzunda açık darp yaraları olan İ.B.G. (14), “Üvey babamız annem evde yokken sürekli bize şiddet uyguluyor, azarlıyor, odaya, tuvalete kilitliyor, aç bırakıyor. Annem, bu şiddete göz yumuyor” dedi. Üvey baba Öztürk tutuklandı.