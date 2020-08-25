25 Ağustos 2020 Salı 23:35 | Son Güncelleme:
Üvey çocuklarına şiddete kelepçe
İzmir'de velayetleri anne Canan G.'ye verilen iki kardeş, üvey babaları Muhittin Öztürk tarafından keser sapı ve sopayla şiddet gördü.
Canan G. ve Muhittin Öztürk ise adliyeye sevk edildi. Canan G. “Kızlarımı yalan söyledikleri için ben dövdüm” dedi. Omzunda açık darp yaraları olan İ.B.G. (14), “Üvey babamız annem evde yokken sürekli bize şiddet uyguluyor, azarlıyor, odaya, tuvalete kilitliyor, aç bırakıyor. Annem, bu şiddete göz yumuyor” dedi. Üvey baba Öztürk tutuklandı.