Üvey anne sevgisiyle otizmi yeniyor

Naciye Aksu, tanıştığında 13 yaşında olan, konuşamayan göz teması kurmayan Ayberk’le bir bebek gibi ilgilendi. Otizmli insanların başarı öykülerinden cesaret alan anne Aksu, Ayberk’in 98’lerde olan hastalığının yüzde 20’lere kadar gerilemesini sağladı. Naciye Aksu, Ayberk’i kapalı dünyasından nasıl çıkardığını şöyle anlattı: “3 yaşında yüzde 98 otizm, yüzde 96 zihinsel engelli, IQ’su 24, zeka yaşı 11 aylık çocuktu. Sosyalleşmesi için çalışmaya teşvik ettim. Önce inşaatta sonra pizzacıda çalıştı” diye konuştu.

Kanseri de atlattı

Ayberk Aksu’ya 2 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Ancak ailesinin desteğiyle bu hastalığı da yenmeyi başardı.

Fotomodellik de yapan Ayberk Aksu, Türkiye’nin ilk otizmli mankeni.