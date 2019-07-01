Üsteğmen Kara Fatma'yı Anma Töreni gerçekleştirilecek

Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, Üsteğmen Kara Fatma lakaplı kahramanımızın adının sosyal medyada hakaret unsuru olarak kullanılmasının ardından bir vefa borcu olarak Üsteğmen Kara Fatma'yı Anma Töreni gerçekleştirecek. Tören 2 Temmuz 2019 Salı günü Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı/Beyoğu'nda saat 13.30'da yapılacak.

19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele Nasıl Başladı? Milli Mücadele'de Türk Kadını ve Kara Fatma | Konuk: İlknur Bektaş #TarihiGün Bölüm 4 İzlemek İçin Tıklayın

Kayıp mezar yerini uzun araştırmalar sonucu bulan Araştırmacı yazar Bektaş'ın başvuruları ile mezarlığı maaşını bağladığı Türk Kızılay’ı tarafından yaptırılmış ayrıca yine Bektaş'ın imza ve başvuruları ile mücadelesini verdiği kahramanın yaşadığı sokağa Üsteğmen Kara Fatma Sokağı adı geçen yıl verilmişti.

Kara Fatma kimdir?

Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum’da doğmuştur. Kocası da asker (Binbaşı) olan Fatma Seher Hanım, Edirne’de görev yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi’nde yer almıştır. Daha sonra ise kendi ailesinden 10’a yakın kadını örgütleyerek Birinci Dünya Savaşı’nda Edirne’de çarpışmıştır. Memleketin her yerinin günbegün istilası ile içindeki isyanı bastırmayıp ilk önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kurup daha sonra bu dağınık haldeki birlikler ile orduya katılmıştır.

İlk önce yakın çevresinde kadınlardan kurulu bir Kuvayi Milliye birliğine sahipti, sonra düzenli bir orduya dönüştüğünde de sayıları 700 erkek ve 43 kadına ulaşmıştı. İzmit, Kara Fatma gibi cesur yürekli insanlarımızın üstün gayretleriyle, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bursa ve İznik’in kurtuluşunu sağlamıştır. Mütareke’den sonra Erzurum’a dönmüştür. Millî Mücadele’de Anadolu’nun pek çok köşesinde bağımsızlık aşkıyla savaşmıştır. İstiklal Harbi’nde 300 kişilik bir müfrezeyi yönetmiş, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan muharebelerine katılarak Üsteğmenlik rütbesine kadar yükselmiş olan Kara Fatma, 1955 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.