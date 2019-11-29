Uskumru dolması nasıl yapılır? MasterChef Uskumru dolması tarifi ve yapılışı haberimizde!

Uskumru dolması nasıl yapılır? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. MasterChef Uskumru Dolması tarifi ve yapılışı yarışmayı izleyenler tarafından merak edilip aratılmaya başladı. MasterChef’in 29 Kasım Cuma akşamı yayınlanan eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Somer Şef eleme oyununda yarışmacılardan Uskumru dolması yapmalarını istedi. Yarışmayı izleyenler de bu lezzetli yemeğin tarifini öğrenmek istiyor. Uskumru dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabı haberimizde

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI TARİFİ

Uskumru Dolması Malzemeleri;

-8 yada 10 adet Uskumru

-2 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

-1 adet oldukça büyük kuru soğan (doğranmış)

-30 gr çam fıstığı

-30 gr kuşüzümü

-Yarım demet kıyılmış maydanoz

-2 çorba kaşığı dolusu kıyılmış dereotu

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı yenibahar

-200 ml sızma zeytinyağı

-Kızartma için Ayçiçek yağı

-Beyaz un

-Galeta unu

-3 adet yumurta (çırpılmış)

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

Uskumru Dolması Yapılışı;

Uskumru Dolması yapılışı için; bir adet uskumru balığını elinize alın ve önce kuyruk dibinden yavaş yavaş oynatarak orta kemiğini kırın. Aynı şekilde uskumrunun kafasından tutarak boyun kısmından da orta kemiği kırın.

Kuyruk tarafı ve boyun tarafından orta kemikleri kırdıktan sonra balığı tıpkı merdaneyle yufka açarmış gibi hafifçe baskı uygulayarak ileri geri yuvarlayın. Bu işlem balıkların etinin deriden ayrılmasını sağlıyor. Merdane işlemini uygularken ara-sıra da diş macunu tüpü sıkar gibi etleri yavaş yavaş balığın kuyruk tarafından ağız tarafına doğru ittirin. Bu şekilde balığın etini tamamen boşaltıyoruz. En son, zincir tabir edilen orta kemiği de çıkarıp alın. Bütün balıklar için bu işlemi yapın. Çıkardığımız balıkların iç etlerinde kalan kılçıkları tamamen temizledikten sonra bıçakla kıyma haline getirin.

Daha sonra zeytinyağını tavada kızdırıp soğanları pembeleştirin. Kıydığımız balık etini ekleyerek balık eti hafifçe renk değiştirene kadar yaklaşık bir-iki dakika çevirin. Bayat ekmek içi dahil baharatlar, kıyılmış maydanoz ve dereotun ekleyerek iyice harmanlın. İçlerini boşalttığınız balık derilerini ağız kısımlarından hazırladığımız içle doldurun. Doldurduğumuz balıkları önce beyaz una, sonra çırpılmış yumurtaya son olarak galeta ununa bulayarak kızdırdığımız Ayçiçek yağında kızartın. Afiyet olsun!