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  3. Üsküdar'da şaşırtan görüntü! Küçük çocuğu kumbaranın içine soktu

Üsküdar'da şaşırtan görüntü! Küçük çocuğu kumbaranın içine soktu

Üsküdar'da şaşırtan görüntü! Küçük çocuğu kumbaranın içine soktu

İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü. Akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi.

İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü.

DHA'nın haberine göre, akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. Kadın, içerideki çocuğun verdiği eşyaları kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor. Kadın doldururken elinde dürüm olan bir çocuk, çuvalın ağzını tutuyor. Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kapaktan çocuk çıkıyor.

Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar.


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