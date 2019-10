Tebessüm Kahvesi nerede? Tebessüm Kahvesi'ne nasıl gidilir, nedir? İşte konumu

Tebessüm Kahvesi’ne nasıl gidilir? Üsküdar Tebessüm Kahvesi nerede? soruları vatandaşlar tarafından merak edilip aratılmaya başladı. İstanbul’un en güzel yerlerinden Üsküdar’da, Üsküdar Belediyesi tarafından 2016 yılında açılan Tebessüm Kahvesi bir sosyal sorumluluk projesidir. MasterChef Türkiye yarışma programının 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar Tebessüm Kahvesi’ne konuk oldular ve dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. İşte Tebessüm Kahvesi hakkında merak edilenler

ÜSKÜDAR TEBESSÜM KAHVESİ NEDİR?

Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm dünyada ses getiren sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi nde’10 down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor. Günün her öğününde usta aşçıların yemeklerini, kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerin servisi ile tadabilirsiniz.

Tebessüm Kahvesi’nde gençler sabah 08.00–14.00 ve öğlen 14.00–20.00 saatleri arasında 5’er kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmaktadırlar. Haftanın 7 günü bu şekilde çalışma yapılır ve haftanın 1 günü izin kullanırlar. Tebessüm Kahvesi’nde de şu an 7 erkek, 3 kız toplam 10 down sendromlu genç görev yapmaktadır.

Proje çalışmasında down sendromlu gençlere bu süreçte çalışmalarında rehberlik etmek, desteklemek, takiplerini yapmak ve organizasyonun yürütülmesi için Özel Eğitim Öğretmeni, işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer görevlendirilmiştir. Görevli meslek elemanları sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir göstermektedir. Kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.

ÜSKÜDAR TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Tebessüm Kahvesi; İstanbul’un en güzide semtlerinden birisi olan Üsküdar’da ziyaretçilerini ağırlıyor. Tebessüm Kahvesi açık adresi; Barbaros, Veysi Paşa Sokak. No:35 , 34662 Üsküdar / İstanbul