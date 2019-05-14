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  3. Uşak'ta tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hasırcı'ya (68), İzmir yönünden gelen Tahsin Ünalır'ın (43) kullandığı 06 BDV 685 plakalı tır çarptı. Bu sırada kazayı fark ederek tıra çarpmamak için şerit değiştiren minibüs de 3 araca çarptı. Tırın çarptığı Hasan Hasırcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Ünalır, gözaltına alındı. 

(AA)

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