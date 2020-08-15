15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:
Ünlüleri çarpan çete çökertildi! Dublör mafyayla otel basmışlar
- DEVRİM TOSUNOĞLU
Aralarında şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un da bulunduğu işadamlarını dolandıran ‘Sülün Osman' lakaplı Osman G.'nin çetesine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.
Şebekeyi yurtdışından yöneten G.’nin 14 adamı yakalandı. Kendisine mafya süsü veren elebaşının Antalya’daki 5 yıldızlı oteli üzerine almaya çalıştığı, 150 liraya kiraladığı gençlerle otele baskın düzenlediği, işletmeciye sindirmeye çalıştığı öğrenildi.
Operasyonda çok sayıda silah, fildişi, gergedan boynuzu ve yılan derisi ele geçirildi.