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  • Ünlüleri çarpan çete çökertildi! Dublör mafyayla otel basmışlar
15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Ünlüleri çarpan çete çökertildi! Dublör mafyayla otel basmışlar

Ünlüleri çarpan çete çökertildi! Dublör mafyayla otel basmışlar
- DEVRİM TOSUNOĞLU

Aralarında şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un da bulunduğu işadamlarını dolandıran ‘Sülün Osman' lakaplı Osman G.'nin çetesine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Şebekeyi yurtdışından yöneten G.’nin 14 adamı yakalandı. Kendisine mafya süsü veren elebaşının Antalya’daki 5 yıldızlı oteli üzerine almaya çalıştığı, 150 liraya kiraladığı gençlerle otele baskın düzenlediği, işletmeciye sindirmeye çalıştığı öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda silah, fildişi, gergedan boynuzu ve yılan derisi ele geçirildi. 

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