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Ünlü turizmciye hırsızlık şoku

Ünlü turizmciye hırsızlık şoku

Bodrum'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın Türkbükü Mahallesi'nde iskeleye bağlı 13 metre uzunluğunda olan sürat teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları sökülerek çalındığı belirlendi. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Bu sezon yaklaşık 10 teknenin radar ve seyir sefer aletlerinin çaldığı belirtildi.

Hırsızlık mağduru Vardar, 13 metrelik sürat teknesinden 50 bin Euro'luk teknik malzemenin çalındığını belirterek, "Jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin lira civarında. Adamlar çeteymiş, tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmış. Bazen de tekneleri komple çalıyorlarmış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.

(DHA)

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