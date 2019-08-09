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  3. Ünlü sunucudan kötü haber! Yeniden kansere yakalandı

Ünlü sunucudan kötü haber! Yeniden kansere yakalandı

Ünlü sunucudan kötü haber! Yeniden kansere yakalandı

FB TV'nin genç sunucusu Dilay Kemer, ikinci kez kansere yakalandığını duyurdu. Kötü haberi sosyal medya hesabından açıklayan Kemer, sevenlerinden dua istedi.

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmıştı. İyileşmesi için ilik nakli olması gereken Kemer için başta Fenerbahçe ailesi başta olmak üzere binlerce kişi kan vermişti. Kanseri yenen güzel sunucu, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.

KANSERİ YENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Medyaradar'da yer alan habere göre; geçtiğimiz Nisan ayında sağlık durumuna kavuştuğunu belirterek "Sizlerin sayesinde artık iyiyim" diyen Dilay Kemer, Twitter hesabından kötü haberi duyurdu.

"EN BÜYÜK KORKUM GERÇEĞİM OLDU"

Futbolseverlerin seferberlik başlattığı güzel sunucu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sevgili arkadaşları, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"

 

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