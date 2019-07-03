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  3. Ünlü oyuncu Lisa Martinek tatilde hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Lisa Martinek tatilde hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Lisa Martinek tatilde hayatını kaybetti!

Ünlü Alman oyuncu Lisa Martinek yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Ünlü çift, tekneyle mavi sulara açıldı. Yüzerken zorlandığı görülen Martinek, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla tatile giden Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. 47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar yolda hayatını kaybeden genç kadını hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi Tatort (Olay Yeri) ve son olarak da Heiland dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekimler yapılacaktı.

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